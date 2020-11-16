Луческу опроверг информацию, что он покинет "Динамо" зимой
16 ноября, 2020, 16:41
Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу опроверг информацию о том, что он покинет Украину зимой
Об этом сообщает FootBoom .
75-летний Луческу не понимает, откуда в СМИ появилась такая информация.
"Не знаю, откуда такая информация взялась, кто ее придумал. Она абсолютно не соответствует действительности, я продолжаю по-прежнему работать с клубом", - пояснил Мирча Луческу.
Румынский специалист возглавил "Динамо" летом 2020 года. Под его руководством команда выиграла Суперкубок Украины, вышла в групповой этап Лиги чемпионов и занимает первую строчку в турнирной таблице УПЛ.
- 13 ноября стало известно, что главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу готов стать консультантом сборной Румынии по футболу .
- 16 ноября сообщалось, что Луческу решил покинуть Украину зимой.
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