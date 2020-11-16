Луческу опроверг информацию, что он покинет "Динамо" зимой

16 ноября, 2020, 16:41

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу опроверг информацию о том, что он покинет Украину зимой

Об этом сообщает FootBoom .

75-летний Луческу не понимает, откуда в СМИ появилась такая информация.

"Не знаю, откуда такая информация взялась, кто ее придумал. Она абсолютно не соответствует действительности, я продолжаю по-прежнему работать с клубом", - пояснил Мирча Луческу.

Румынский специалист возглавил "Динамо" летом 2020 года. Под его руководством команда выиграла Суперкубок Украины, вышла в групповой этап Лиги чемпионов и занимает первую строчку в турнирной таблице УПЛ.