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Espreso.tvСпортЛуческу готов вернуться в сборную Румынии

Луческу готов вернуться в сборную Румынии


фото: Getty Images
Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу готов стать консультантом сборной Румынии по футболу

Об этом сообщает Digi Sport.

75-летний Мирча Луческу готов помочь сборной Румынии, как опытный специалист.

"Перед Евро-2016 я действительно был в сборной, помогал ребятам, давал советы и стимулировал их. Конечно, сейчас возможно, что я снова помогу консультацией как опытный специалист, который со стороны может взглянуть на подготовку Румынии", - рассказал Мирча Луческу.

В плей-офф квалификации Евро-2020 сборная Румынии уступила национальной команде Исландии и не сыграет на главном турнире Европы в 2021 году.

Луческу возглавлял сборную Румынии в период с 1981-го по 1986-й год.

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