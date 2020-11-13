Луческу готов вернуться в сборную Румынии

13 ноября, 2020, 16:48

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу готов стать консультантом сборной Румынии по футболу

Об этом сообщает Digi Sport.

75-летний Мирча Луческу готов помочь сборной Румынии, как опытный специалист.

"Перед Евро-2016 я действительно был в сборной, помогал ребятам, давал советы и стимулировал их. Конечно, сейчас возможно, что я снова помогу консультацией как опытный специалист, который со стороны может взглянуть на подготовку Румынии", - рассказал Мирча Луческу.

В плей-офф квалификации Евро-2020 сборная Румынии уступила национальной команде Исландии и не сыграет на главном турнире Европы в 2021 году.

Луческу возглавлял сборную Румынии в период с 1981-го по 1986-й год.

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