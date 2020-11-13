Луческу готов вернуться в сборную Румынии
13 ноября, 2020, 16:48
Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу готов стать консультантом сборной Румынии по футболу
Об этом сообщает Digi Sport.
75-летний Мирча Луческу готов помочь сборной Румынии, как опытный специалист.
"Перед Евро-2016 я действительно был в сборной, помогал ребятам, давал советы и стимулировал их. Конечно, сейчас возможно, что я снова помогу консультацией как опытный специалист, который со стороны может взглянуть на подготовку Румынии", - рассказал Мирча Луческу.
В плей-офф квалификации Евро-2020 сборная Румынии уступила национальной команде Исландии и не сыграет на главном турнире Европы в 2021 году.
Луческу возглавлял сборную Румынии в период с 1981-го по 1986-й год.
- 8 ноября в 9-м туре чемпионата Украины по футболу "Шахтер" победил "Динамо" со счетом 3:0 .
- 9 ноября Мирча Луческу заявил, что "Шахтер" несправедливо победил киевлян в 9-м туре УПЛ.
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