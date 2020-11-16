Луческу решил покинуть "Динамо" зимой, - СМИ

16 ноября, 2020, 16:18

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу решил покинуть Украину зимой

Об этом сообщает Ziare .

По информации источника, Луческу не нравится то, что из-за пандемии коронавируса он вынужден длительное время находиться вдали от своей жены Нелли. Ранее такое никогда не случалось в его карьере.

75-летний Мирча Луческу живет один на базе "Динамо" в окрестности Киева и твердо намерен покинуть Украину, если ситуация с пандемией продолжится.

Перед тем как покинуть "Динамо", Луческу настроен обеспечить для столичного клуба еврокубковую весну и сохранить первое место в чемпионате Украины.

13 ноября стало известно, что главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу готов стать консультантом сборной Румынии по футболу .