Луческу решил покинуть "Динамо" зимой, - СМИ
16 ноября, 2020, 16:18
Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу решил покинуть Украину зимой
Об этом сообщает Ziare .
По информации источника, Луческу не нравится то, что из-за пандемии коронавируса он вынужден длительное время находиться вдали от своей жены Нелли. Ранее такое никогда не случалось в его карьере.
75-летний Мирча Луческу живет один на базе "Динамо" в окрестности Киева и твердо намерен покинуть Украину, если ситуация с пандемией продолжится.
Перед тем как покинуть "Динамо", Луческу настроен обеспечить для столичного клуба еврокубковую весну и сохранить первое место в чемпионате Украины.
- 13 ноября стало известно, что главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу готов стать консультантом сборной Румынии по футболу .
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