 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортЛуческу решил покинуть "Динамо" зимой, - СМИ

Луческу решил покинуть "Динамо" зимой, - СМИ


фото: Getty Images
Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу решил покинуть Украину зимой

Об этом сообщает Ziare .

По информации источника, Луческу не нравится то, что из-за пандемии коронавируса он вынужден длительное время находиться вдали от своей жены Нелли. Ранее такое никогда не случалось в его карьере.

75-летний Мирча Луческу живет один на базе "Динамо" в окрестности Киева и твердо намерен покинуть Украину, если ситуация с пандемией продолжится.

Перед тем как покинуть "Динамо", Луческу настроен обеспечить для столичного клуба еврокубковую весну и сохранить первое место в чемпионате Украины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 ноября, 2020 понедельник

больше новостей

16 ноября, 2020 понедельник

15 ноября, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать