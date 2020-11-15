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Espreso.tvОбществоЯвка избирателей по состоянию на 13:00 составляет около 11%, - ЦИК

Явка избирателей по состоянию на 13:00 составляет около 11%, - ЦИК


фото: Укрінформ
Центральная избирательная комиссия сообщила, что по состоянию на 13:00 явка во втором туре местных выборов составляет 10,78%

Об этом сообщает ЦИК в facebook.

"На 13:00 средняя явка на выборах городских голов составляла почти 11%", - отметили в ЦИК.

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Луцк - 10,59%

Краматорск - 13,00%

Украинка - 15,38%

Одесса - 11,68%

Суммы - 6,92%

Херсон - 9,32%

Каменец-Подольский - 14,28%

В ЦИК добавили, что это - неофициальные сведения, поступающие от территориальных избирательных комиссий.

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