Явка избирателей по состоянию на 13:00 составляет около 11%, - ЦИК

15 ноября, 2020, 16:47

Центральная избирательная комиссия сообщила, что по состоянию на 13:00 явка во втором туре местных выборов составляет 10,78%

Об этом сообщает ЦИК в facebook.

"На 13:00 средняя явка на выборах городских голов составляла почти 11%", - отметили в ЦИК.

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Луцк - 10,59%

Краматорск - 13,00%

Украинка - 15,38%

Одесса - 11,68%

Суммы - 6,92%

Херсон - 9,32%

Каменец-Подольский - 14,28%

В ЦИК добавили, что это - неофициальные сведения, поступающие от территориальных избирательных комиссий.

Напомним, в воскресенье, 15 ноября 2020 года, в семи украинских городах происходит повторное голосование на выборах городского головы. Речь идет о Луцке, Одессе, Сумах, Херсоне, Каменце-Подольском, Краматорске, Украинке, где 25 октября, во время первого тура, ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов.

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