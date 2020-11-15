Явка избирателей по состоянию на 13:00 составляет около 11%, - ЦИК
15 ноября, 2020, 16:47
Центральная избирательная комиссия сообщила, что по состоянию на 13:00 явка во втором туре местных выборов составляет 10,78%
Об этом сообщает ЦИК в facebook.
"На 13:00 средняя явка на выборах городских голов составляла почти 11%", - отметили в ЦИК.
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Луцк - 10,59%
Краматорск - 13,00%
Украинка - 15,38%
Одесса - 11,68%
Суммы - 6,92%
Херсон - 9,32%
Каменец-Подольский - 14,28%
В ЦИК добавили, что это - неофициальные сведения, поступающие от территориальных избирательных комиссий.
- Напомним, в воскресенье, 15 ноября 2020 года, в семи украинских городах происходит повторное голосование на выборах городского головы. Речь идет о Луцке, Одессе, Сумах, Херсоне, Каменце-Подольском, Краматорске, Украинке, где 25 октября, во время первого тура, ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов.
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