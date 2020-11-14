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Espreso.tvМирВ Армении задержали подозреваемого в подготовке покушения на премьера Пашиняна

В Армении задержали подозреваемого в подготовке покушения на премьера Пашиняна


фото: azatutyun.am
В Армении задержали бывшего директора Службы национальной безопасности Артура Ванецяна, которого обвиняют в подготовке убийства премьер-министра Никола Пашиняна

Об этом сообщила адвокат Лусине Саакян в facebook.

"Сегодня Ванецян был приглашен в следственный департамент Службы национальной безопасности и задержан по подозрению в совершении деяний по статьям "соучастие в незаконном приобретении, сбыте, хранении оружия", "подготовка узурпации власти", "подготовка убийства государственного, политического или общественного деятеля, совершенного группой лиц по предварительному сговору", - написала Саакян.

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По ее словам, эти обвинения связаны с тем, что власти Армении пытаются заставить замолчать политических оппонентов.

Артур Ванецян участвует в акциях протеста с требованием отставки премьер-министра страны. Протесты в Ереване начались 10 ноября после подписания трехстороннего соглашения между Россией, Азербайджаном и Арменией о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Оно предусматривает передачу Азербайджану значительной части территорий Нагорного Карабаха и нескольких прилегающих к нему районов.

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