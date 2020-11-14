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Espreso.tvМирТрамп вывел на улицы своих сторонников, протестующих против фальсификации выборов в США

Трамп вывел на улицы своих сторонников, протестующих против фальсификации выборов в США


фото: Reuters
Сторонники действующего президента США Дональда Трампа протестуют в Вашингтоне против фальсификации результатов выборов

Об этом сообщает NBC4 Washington.

Сотни людей собрались на Freedom Plaza, недалеко от Белого дома. Они держат в руках американские флаги и требуют прекратить кражу голосов. Многие пришли в футболках и кепках с надписью: Make America Great Again - "Сделаем Америку снова великой!" - предвыборным лозунгом Трампа 2020 года.

Часть митингующих направилась к зданию Верховного суда в знак протеста против результатов выборов, которые, по мнению сторонников американского лидера, были сфальсифицированы.

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