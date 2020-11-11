Выборы президента США: в Джорджии вручную пересчитают голоса, - NYT

11 ноября, 2020, 20:25

11 ноября в штате Джорджия, где Джо Байден опередил Дональда Трампа на 14 тыс. голосов, назначили пересчет бюллетеней

Об этом сообщает издание The New York Times.

Республиканский государственный секретарь штата Джорджия Брэд Раффенспергер позволил пересчитать голоса избирателей в штате. Этого решения требовал президент Трамп, но вряд ли ситуация изменится коренным образом.

Сейчас Байден побеждает Трампа в Джорджии более чем на 14 тыс. голосов, при этом подсчитаны почти все бюллетени.

Раффенспергер заявил журналистам, что согласился на пересчет голосов в штате из-за "национального значения" результата. Он признал, что процесс будет тяжелым, ведь придется вручную пересчитать около 5 млн голосов. Но результат успокоит республиканцев и демократов.

По оценке Раффенспергера, окончательный результат будет до 20 ноября.

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За перерасчетом будут следить наблюдатели от Байдена и Трампа.

Отметим, при условии если при пересчете в Джорджии Трамп выигрывает штат, Джо Байден все еще будет иметь 279 голосов выборщиков при необходимых 270 для победы в выборах.

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Известно, что Даг Коллинз, республиканец, представляющий команду Трампа в Джорджии, во вторник направил Раффенспергеру письмо с просьбой о пересчете голосов. Но он потребовал более интенсивного процесса, чем типичный перерасчет с использованием компьютерного сканера. Сам Раффенспергер отметил, что это письмо не повлияло на решение о пересчете голосов.

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