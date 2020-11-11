Выборы президента США: в Джорджии вручную пересчитают голоса, - NYT
Об этом сообщает издание The New York Times.
Республиканский государственный секретарь штата Джорджия Брэд Раффенспергер позволил пересчитать голоса избирателей в штате. Этого решения требовал президент Трамп, но вряд ли ситуация изменится коренным образом.
Сейчас Байден побеждает Трампа в Джорджии более чем на 14 тыс. голосов, при этом подсчитаны почти все бюллетени.
Раффенспергер заявил журналистам, что согласился на пересчет голосов в штате из-за "национального значения" результата. Он признал, что процесс будет тяжелым, ведь придется вручную пересчитать около 5 млн голосов. Но результат успокоит республиканцев и демократов.
По оценке Раффенспергера, окончательный результат будет до 20 ноября.
Читайте также: "Нас уже ничто не остановит": Байден заявил, что передача власти в США идет "полным ходом"
За перерасчетом будут следить наблюдатели от Байдена и Трампа.
Отметим, при условии если при пересчете в Джорджии Трамп выигрывает штат, Джо Байден все еще будет иметь 279 голосов выборщиков при необходимых 270 для победы в выборах.
Читайте также: Байден заявил Макрону об "интересе к совместной работе" в решении конфликта на Донбассе
Известно, что Даг Коллинз, республиканец, представляющий команду Трампа в Джорджии, во вторник направил Раффенспергеру письмо с просьбой о пересчете голосов. Но он потребовал более интенсивного процесса, чем типичный перерасчет с использованием компьютерного сканера. Сам Раффенспергер отметил, что это письмо не повлияло на решение о пересчете голосов.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Виталий Портников: Санду опережает Додона
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-
-
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-