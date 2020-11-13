Выборы в США: в Пенсильвании не будет учитывать часть почтовых бюллетеней
Об этом сообщает The Philadelphia Inquirer, передает " РБК-Украина ".
Перед выборами секретарь штата Кэти Букварь продолжила дедлайн до 12 ноября. Речь идет о бюллетенях избирателей, голосовавших по почте и не успели в установленный срок до 12 ноября подтвердить свою личность. Однако штаб Трампа потребовал отменить такое решение. В результате суд постановил, что секретарь не имела полномочий, чтобы продлить срок подтверждения личности.
Отмечается, что ни один спорный голос в Пенсильвании на момент суда не был учтен в итогах голосования. Однако это не помешало кандидату от Демократической партии Джо Байдену иметь преимущество над Трампом в 54 тыс. голосов.
- Напомним, что 11 ноября в штате Джорджия назначили пересчет бюллетеней .
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