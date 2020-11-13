 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирВыборы в США: в Пенсильвании не будет учитывать часть почтовых бюллетеней

Выборы в США: в Пенсильвании не будет учитывать часть почтовых бюллетеней


фото: reuters
Апелляционный суд Пенсильвании удовлетворил иск предвыборного штаба президента США Дональда Трампа не учитывать в итоговых результатах выборов часть бюллетеней

Об этом сообщает The Philadelphia Inquirer, передает " РБК-Украина ".

Перед выборами секретарь штата Кэти Букварь продолжила дедлайн до 12 ноября. Речь идет о бюллетенях избирателей, голосовавших по почте и не успели в установленный срок до 12 ноября подтвердить свою личность. Однако штаб Трампа потребовал отменить такое решение. В результате суд постановил, что секретарь не имела полномочий, чтобы продлить срок подтверждения личности.

Отмечается, что ни один спорный голос в Пенсильвании на момент суда не был учтен в итогах голосования. Однако это не помешало кандидату от Демократической партии Джо Байдену иметь преимущество над Трампом в 54 тыс. голосов.

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Еспресо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 ноября, 2020 пятница

12 ноября, 2020 четверг

больше новостей

13 ноября, 2020 пятница

12 ноября, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать