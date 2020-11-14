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Espreso.tvОбществоНа Житомирщине предприниматели перекрыли международную трассу

На Житомирщине предприниматели перекрыли международную трассу


фото: zhitomir.info
Предприниматели из города Овруча, Житомирской области, перекрыли международную трассу в знак протеста против "карантина выходного дня"

Об этом сообщает Житомир.info.

14 ноября предприниматели перекрыли международную автотрассу М-21 "Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский".

Это подтвердила пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Житомирской области Алла Ващенко, которая добавила, что акцию провели из-за остановки работы местного рынка.

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"Около 9:45 поступило сообщение о том, что в городе Овруче на улице Шевченко граждане частично ограничивают движение автотрассой. Организован объезд для легковых автомобилей, затруднения дорожного движения нет. По предварительной информации, акция связана с тем, что местные власти приостановили работу местного рынка", - рассказала Ващенко.

В 13:18 акция завершилась и движение по автодороге было восстановлено.

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