MARUV записала саундтрек к новому российскому сериалу о майоре КГБ

14 ноября, 2020, 14:19

16 ноября 2020 года на российском телевидении состоится премьера детективного сериала, посвященного трагическим событиям на уральском перевале Дятлова в 50-х годах прошлого века

Саундтрек к ленте записала экс-финалистка украинского "Евровидения", скандальная певица MARUV, рассказывает Еспресо.TV .

В дуэте с ней поет юная звезда российского ток-тока, блоггер Даня Милохин.

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Это перепевка песни "Есть только миг" из советского кинофильма "Земля Санникова".

Минисериал "Перевал Дятлова" (2020), для которого была создана песню, выкладывает собственную версию гибели студенческой туристической группы Игоря Дятлова. При этом главным героем картины является майор КГБ "Олег Костин".

В эпоху правления Путина главными положительными героями в теле- и кинофильмах, что снимаются в РФ, есть офицеры советских или современных российских карательных органов и спецслужб.

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