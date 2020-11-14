MARUV записала саундтрек к новому российскому сериалу о майоре КГБ
Саундтрек к ленте записала экс-финалистка украинского "Евровидения", скандальная певица MARUV, рассказывает Еспресо.TV .
В дуэте с ней поет юная звезда российского ток-тока, блоггер Даня Милохин.
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Это перепевка песни "Есть только миг" из советского кинофильма "Земля Санникова".
Минисериал "Перевал Дятлова" (2020), для которого была создана песню, выкладывает собственную версию гибели студенческой туристической группы Игоря Дятлова. При этом главным героем картины является майор КГБ "Олег Костин".
В эпоху правления Путина главными положительными героями в теле- и кинофильмах, что снимаются в РФ, есть офицеры советских или современных российских карательных органов и спецслужб.
- MARUV известна своим скандальным заявлением на тему войны в Донбассе и избеганием ответы на вопросы о территориальной принадлежности оккупированного Крыма .
- Среди тех, кто выступал в поддержку MARUV, был в то время кандидат в президенты Владимир Зеленский .
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