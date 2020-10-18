Звезда TikTok "Чернобривый" набрал 100 тыс. подписчиков на роликах об украинском языке

18 октября, 2020, 22:00

Украинский студент, блоггер Даниил Гайдамаха (он же "Чернобривый") собрал в соцсети TikTok аудиторию в свыше 110 тыс. человек благодаря своим коротким роликам о правилах украинского языка, патриотизме и рекомендациям - как русскоязычным перейти на украинский

О том, почему он этим занимается, юноша рассказал на Радио Крим.Реалии , передает Еспресо.TV.

Родители Даниила родом из Крыма. Они поддержали сына, когда он решил разговаривать на украинском языке, и со временем сами перешли в повседневном общении на украинский.

"Лента в TikTok формируется иначе, чем в других соцсетях - по рекомендациям. Ты не видишь тех, на кого подписан - только рекомендованный контент. А TikTok тогда в Украине был москвоцентрическим: украинцам все время подсовывали русскоязычный контент. Можно сказать, что теперь я первый украиноязычный блогер с более чем стотысячной аудиторией", - отметил Даниил.

В своих роликах он часто смеется над русского языка, чего, собственно, не скрывает.

"Я не знаю, как можно уважительно относиться к врагу. Если в Украину заходит российский солдат, украинский солдат отвечает пулей. А если на территорию Украины зашел русский язык - не сейчас, а триста лет назад - то что? Просто он здесь слишком долго, и мы перестали воспринимать его как что-то чужое. Но нужно знать историю того, как это произошло. Я сам из русскоязычной семьи, а сейчас полностью перешел на украинский. Это язык народа, к которому ты принадлежишь. Если у тебя украинская фамилия, ты живешь на этой земле и дышишь этим воздухом, гордишься своей страной - найди в себе силы заговорить на родном языке, а не чужом. Тогда в тебе откроется та сила, которая до этого была закупорена внутри. Эту магию поймет только человек, который совершил такой переход уже в сознательном возрасте", - объяснил блогер.

"Узнав о том, как русский язык пришел в Украину, невозможно не заговорить на украинском. Я изучал историю своей семьи: мои бабушка и дедушка говорили на украинском! Одесситы рассказывали, что их предки разговаривали на украинском, но потом история была переписана… Я перестану так относиться к русскому языку, только когда он перестанет быть врагом для моего родного языка. Я требую, чтобы украинский полноценно функционировал как государственный язык в моей стране. Я хочу приходить в кафе и слышать украинский, я не хочу каждый день сталкиваться с этой болью", - добавил он.

Гайдамаха родился в Киеве, но до пандемии ежегодно ездил к родственникам в Крым.

"Там могила моего деда, там мой дом. Я езжу туда не концерты давать и отдыхать – я приезжаю домой. Чихать я хотел на того Путина, на то, что ему взбрело в голову. У меня своя жизнь, свой дом, и я туда возвращаюсь", - подчеркнул Даниил.

Также он дал несколько основанных на собственном опыте советов по, как перейти на украинский:

"Во-первых, читать меня во всех соцсетях - это очень поможет. Во-вторых, посмотрите на себя в зеркало, оцените ситуацию. Почему в Украине сложилась такая языковая ситуация? Попробуйте поискать ответы на эти вопросы в Интернете, почитать о запретах на украинский язык. Затем отследите свое генеалогическое древо - на каком языке разговаривал ваш род? Подумайте: разве у вас недостаточно сил для того, чтобы говорить на языке земли, на которой вы живете? Далее видмежуйтеся от всего иноязычного, хотя бы на три месяца. Это жесткая языковая диета.

Когда вы станете чистыми, почитайте украинские книги, желательно художественную литературу. Смотрите фильмы, читайте блоггеров. И заговорите. Не просто о чем-то бытовое - начните выражать свои эмоции украинский, свою боль. Надо, чтобы ваши тело и душа привыкли к этому языку. Не бойтесь, будьте смелыми - лишь смелые счастливы".

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