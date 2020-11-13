Жители Карабаха сжигают свои дома перед эвакуацией в Армению

Об этом сообщает BBC.

"Армяне, живущие в окрестных возле Нагорного Карабаха районах, которые скоро должны перейти под контроль Азербайджана, массового бегут оттуда, некоторые при этом поджигают свои дома", - говорится в сообщении.

Появилось большое количество фотографий и видео, на которых жители Лачинского, Кельбаджарского, Агдамского районов, перед тем как покинуть территории, сжигают свои дома, магазины, другие здания.

Согласно трехсторонним соглашением, Агдамский район возвращается Азербайджану до 20 ноября. До 15 ноября Армения возвращает Кельбаджарский район, а к 1 декабря - Лачинский район.

Напомним, протесты в Ереване вспыхнули ночью 10 ноября после известия о подписании трехстороннего мирного соглашения между премьерминистром Армении Никол Пашинян и президентами Азербайджана и России Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным.

Тогда протестующие ворвались в резиденцию правительства и дома премьер-министра.

11 ноября разъяренная толпа требовал отзыва подписи страны под соглашением. По сообщениям полиции, в ходе протеста было задержано не менее 130 человек.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb