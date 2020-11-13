В КГГА заявили, что будут выполнять "карантин выходного дня"

13 ноября, 2020, 15:37

13 ноября в Киевской городской государственной администрации подчеркнули, что Киев будет соблюдать требования карантина, установленные правительством

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Постановление Кабмина, которым введены эти дополнительные ограничения, является нормой прямого действия и обязательно для выполнения, соглашаемся мы концептуально с подходом правительства или нет. Следовательно, с полночи субботы в Киеве начнет действовать ряд определенных правительством ограничений. За соблюдением их должны следить правоохранительные органы", - подчеркнул советник киевского городского головы и секретарь штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Владимир Бондаренко,

Он отметил, что постановление должно одинаково работать для всех без исключения субъектов.

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"Напомню, что правительство ввело общий карантин, распространив противоэпидемические ограничения, касающиеся оранжевой зоны, на все регионы страны. А столица находилась именно в оранжевой зоне, поэтому то, что касается рабочих дней недели, для нас не меняется. Мы просто выполняем постановление правительства", - уточнил Бондаренко.

Как сообщалось, 11 ноября правительство утвердило ряд карантинных ограничений, в частности запретило массовые мероприятия с участием более 20 человек, плановые госпитализации, работу развлекательных заведений, а также ввело карантин выходного дня.

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В выходные дополнительно к постоянным ограничений будет запрещен прием посетителей заведениями общественного питания, возможна только торговля навынос. Прием посетителей в ТРЦ и других заведениях развлекательной деятельности, прием посетителей субъектами хозяйствования в сфере торгового и бытового обслуживания населения, кроме торговли продуктами питания в магазинах, 60% площади которых определены для торговли продуктами питания, топливом, лекарствами и медизделиями, ветеринарными препаратами и кормами.

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