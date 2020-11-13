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Espreso.tvОбществоПланируем в ВР рассмотреть постановление об отмене карантина выходного дня, - Железняк

Планируем в ВР рассмотреть постановление об отмене карантина выходного дня, - Железняк


фото: goloszmin
Народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк после заседания глав фракций рассказал о плане работы на ближайшую неделю

Об этом Железняк сообщил в своем Telegram .

"Есть вероятность, что из-за ситуации с больными часть недели перенесут, оставив точно вторник (17.11). Но окончательного решения нет и до понедельника не будет. Пока все настроены работать", - написал Железняк.

В Раде планируют рассмотреть:

- "Закон Разумкова" о возвращении е-декларирования и возможно другие законы связанные с КС;

- постановление о надлежащей подготовке к карантинных мероприятий;

- опять отсрочку РРО.

Также нардеп добавил, что рассмотрят вариант принятия постановления об отмене карантина выходного дня.

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