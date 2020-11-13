Планируем в ВР рассмотреть постановление об отмене карантина выходного дня, - Железняк
13 ноября, 2020, 11:49
Народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк после заседания глав фракций рассказал о плане работы на ближайшую неделю
Об этом Железняк сообщил в своем Telegram .
"Есть вероятность, что из-за ситуации с больными часть недели перенесут, оставив точно вторник (17.11). Но окончательного решения нет и до понедельника не будет. Пока все настроены работать", - написал Железняк.
В Раде планируют рассмотреть:
- "Закон Разумкова" о возвращении е-декларирования и возможно другие законы связанные с КС;
- постановление о надлежащей подготовке к карантинных мероприятий;
- опять отсрочку РРО.
Также нардеп добавил, что рассмотрят вариант принятия постановления об отмене карантина выходного дня.
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