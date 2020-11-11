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Espreso.tvОбщество"Львов не будет соблюдать карантин выходного дня", - Садовый

"Львов не будет соблюдать карантин выходного дня", - Садовый

Действующий мэр Львова Андрей Садовый заявил, что город не будет вводить карантин выходного дня, потому что тот "похоронит" малый бизнес

Об этом мэр Львова Андрей Садовый заявил в комментарии РБК-Украина.

Садовый выразил уверенность, что для введения карантина выходного дня нужно сначала построить систему компенсаций предпринимателям и бизнесменам.

"Мы еще не видели итогового решения правительства, но пока информация указывает на отсутствие здравого смысла. Например, кафе получают за субботу и воскресенье 40-50% недельной выручки. Какая для них компенсация? А тысячам людей куда пойти? Если мы хотим быть ответственными, то давайте делать как в Германии, Франции, Италии и Польше. Дадим сначала деньги, компенсирующие людям потери, а потом будем говорить о каких-то ограничениях", - отметил Садовый.

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11 ноября Садовый заявил, что львовская власть не собирается выполнять решение Кабмина о локдауне выходного дня. Об этом мэр Львова сказал во время митинга предпринимателей у здания Львовской облгосадминистрации.

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"Карантин выходного дня, по моему мнению, - это ерунда. Мы были, есть и будем вместе с вами, никакого неправильного решения город принимать не будет. Мы с вами должны взять на себя все обязательства: никаких банкетов, юбилеев или свадеб, но о полном локдауне нельзя говорить", - подчеркнул Садовый.

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