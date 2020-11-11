Только сидячие места: Криклий назвал особенности работы транспорта в условиях карантина

11 ноября, 2020, 18:17

Пассажирские перевозки в Украине в условиях карантина не будут останавливать, однако ограничат количество людей в салоне или вагоне сидячими местами

Об этом сообщил в Telegram министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

"Автотранспорт, в том числе маршрутные такси, троллейбусы, трамваи и железная дорога будут перевозить пассажиров в количестве мест для сидения. Это касается городского, пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения", - написал Криклий.

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При этом авиаперевозки внутри страны будут осуществлять без ограничений.

"Внутренние авиаперевозки - без ограничений. Во время авиапутешествий за границу ознакомьтесь с условиями въезда/выезда, установленные для украинских граждан страной, куда направляется пассажир", - отметил министр.

Криклий добавил, что по выходным транспорт также будет работать.

"На время карантина выходного дня работа транспорта не будет останавливаться", - написал министр.

Напомним, 11 ноября правительство приняло вернуть Украину от адаптивного к общенациональному карантинуа.

Также в Украине введен карантин "выходного дня" .

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