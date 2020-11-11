 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоТолько сидячие места: Криклий назвал особенности работы транспорта в условиях карантина

Только сидячие места: Криклий назвал особенности работы транспорта в условиях карантина

Пассажирские перевозки в Украине в условиях карантина не будут останавливать, однако ограничат количество людей в салоне или вагоне сидячими местами

Об этом сообщил в Telegram министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

"Автотранспорт, в том числе маршрутные такси, троллейбусы, трамваи и железная дорога будут перевозить пассажиров в количестве мест для сидения. Это касается городского, пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения", - написал Криклий.

Читайте также. Карантин выходного дня: Степанов назвал заведения, которым позволят работать

При этом авиаперевозки внутри страны будут осуществлять без ограничений.

"Внутренние авиаперевозки - без ограничений. Во время авиапутешествий за границу ознакомьтесь с условиями въезда/выезда, установленные для украинских граждан страной, куда направляется пассажир", - отметил министр.

Криклий добавил, что по выходным транспорт также будет работать.

"На время карантина выходного дня работа транспорта не будет останавливаться", - написал министр.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 ноября, 2020 среда

больше новостей

11 ноября, 2020 среда

10 ноября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать