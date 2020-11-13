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Espreso.tvОперація об'єднаних силРоссийская оккупационная власть продолжает блокировать КПВВ на Донбассе, - пограничники

Российская оккупационная власть продолжает блокировать КПВВ на Донбассе, - пограничники

В Госпогранслужбе констатировали, что пропускной режим происходит на двух КПВВ - "Станица Луганская" и "Новотроицкое"

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"Фактический пропуск граждан осуществляется только в контрольных пунктах въезда-выезда "Станица Луганская" - ежесуточно и "Новотроицкое", в котором представители оккупационной власти разблокируют движение дважды в неделю - в понедельник и пятницу. На остальных дорожных коридорах движение блокируют пророссийские незаконные вооруженные формирования", - отмечается в сообщении.

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Всего за неделю пограничники оформили:

  • в КПВВ "Станица Луганская" на вход с временно оккупированной территории Украины (ВОТ) - 821 человека, на выход - 1074 человека;
  • в КПВВ "Новотроицкое" - на выезд в ВОТ 230 граждан и 36 транспортных средств на въезд - 77 человек и 9 транспортных средств;
  • в КПВВ "Золотой" - трех человек и в КПВВ "Счастье" - 11 человек, выбывших в направлении временно оккупированной территории, вернули представители оккупационных властей;
  • в КПВВ "Гнутово", "Марьинка" и "Майорское" граждане для пересечения линии разграничения не прибывали.

Кроме того, в течение недели на временно оккупированную территорию Украины международными организациями доставлены гуманитарные грузы. Так, через КПВВ "Новотроицкое" проехали 14 грузовиков от Международного комитета Красного креста и 10 транспортных средств от Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев. Для нужд жителей временно оккупированной части Донбасса направлены продуктовые и гигиенические наборы, медицинские средства. Общий вес гуманитарной помощи составляет около 324 тонн.

Напомним, 10 ноября в рамках нового плана главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука было сообщено, что Украина откроет КПВВ "Золотое" и "Счастье", несмотря на отказ российской оккупационной администрации сделать зеркальный шаг.

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