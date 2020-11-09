Кравчук заявил, что Украина 10 ноября откроет КПВВ в Счастье и Золотом несмотря на отказ оккупантов сделать то же
Об этом сообщает в Telegram Украинская делегация для участия в Трехсторонний контактной группе.
"На всех КПВВ в районе проведения операции Объединенных сил возобновляется пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения, а на КПВВ в Счастье - работа ЦНАП и "Ощадбанка". На территории Донецкой области через КПВВ "Гнутово", "Новотроицкое", "Марьинка", "Майорское", а на Луганщине - через КПВВ "Станица Луганская" и новые контрольные пункты въезда-выезда "Счастье" и "Золотое". Пропуск граждан и транспортных средств будет проводиться ежедневно с 8:00 до 18:00", - говорится в сообщении.
При въезде на подконтрольную правительству Украины территорию у граждан будут измерять температуру. Для прохождения контроля обязательным условием является ношение защитной маски и соблюдение социальной дистанции.
Кроме того, для пропуска через КПВВ граждане должны согласиться на проведение обязательной самоизоляции с использованием сервиса "Дий вод" или на обсервацию.
В украинской делегации также заявили о "впечатляющем несоответствии заявлений и заверений российской стороны" о необходимости заботиться о нуждах мирных жителей и отказа оккупационных администраций возобновить пропуск в указанных местах.
"С удивлением наблюдаем поразительную несоответствие заявлений и заверения российской стороны о необходимости заботы о нуждах мирных жителей по обе стороны линии разграничения и ее действий, направленных на прямой срыв ее прямых обещаний, даных руководству ОБСЕ", - отметили в украинской делегации.
- Напомним, террористы "ЛНР" заявили, что не позволят открыть КПВВ в Счастье и Золотом 10 ноября.
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