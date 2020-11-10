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Espreso.tvОбщество"РФ продемонстрировала свое отношение к гражданам и договоренностям": Резников об отказе оккупантов открыть КПВВ

"РФ продемонстрировала свое отношение к гражданам и договоренностям": Резников об отказе оккупантов открыть КПВВ


фото: kmr.gov.ua
Россия не разблокировала работу контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда на Донбассе и продемонстрировала свое отношение к гражданам и договоренностям, отметил Алексей Резников

Об этом заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников, передает пресс-служба Минреинтеграции.

"Мы видим, что достигнутые договоренности были нарушены. Люди ждали этого открытия, и оно должно было быть синхронным, но РФ вновь продемонстрировала свое отношение и к гражданам, и к договоренностям нормандской четверки и Трехсторонней контактной группы", - подчеркнул он.

Резников отметил, что со стороны подконтрольной территории сегодня были открыты не только КПВВ, но и сервисный центр в Счастье, где люди могли получить пенсии и соцвыплаты.

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