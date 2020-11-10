"РФ продемонстрировала свое отношение к гражданам и договоренностям": Резников об отказе оккупантов открыть КПВВ
10 ноября, 2020, 16:22
Россия не разблокировала работу контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда на Донбассе и продемонстрировала свое отношение к гражданам и договоренностям, отметил Алексей Резников
Об этом заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников, передает пресс-служба Минреинтеграции.
"Мы видим, что достигнутые договоренности были нарушены. Люди ждали этого открытия, и оно должно было быть синхронным, но РФ вновь продемонстрировала свое отношение и к гражданам, и к договоренностям нормандской четверки и Трехсторонней контактной группы", - подчеркнул он.
Резников отметил, что со стороны подконтрольной территории сегодня были открыты не только КПВВ, но и сервисный центр в Счастье, где люди могли получить пенсии и соцвыплаты.
- Напомним, оккупанты заявили, что не позволят открыть КПВВ в Счастье и Золотом 10 ноября.
- В свою очередь Украина возобновила движение через контрольные пункты въезда-выезда через линию разграничения на Донбассе.
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