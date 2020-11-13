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Espreso.tvОбщество"В среднем 7,8 тыс. грн в день": главврач "Феофании" о лечении Зеленского

"В среднем 7,8 тыс. грн в день": главврач "Феофании" о лечении Зеленского


фото: ukrinform
Сумма содержание президента Владимира Зеленского в Феофании такая же, как и каждого пациента с COVID-19, отметили в больнице

Об этом сообщил главный врач "Феофании" Игорь Семенов в комментарии Интерфакс-Украина .

"Сумма содержания президента такая же, как и каждого пациента, который попадает в больницу с коронавирусной инфекцией. Это в среднем 7,8 тыс. грн в день. Сумма может меняться, ведь зависит от препаратов и процедур, которые делают пациенту. Так, ежедневно делают КТ и тест препараты могут изменять в зависимости от симптоматики. Для президента нет отдельного бюджета. он находится в больнице ровно на тех же условиях, что и другие ", - отметил он.

Семенов отметил, что Зеленский пока чувствует себя хорошо.

"Пока нет никаких признаков, что течение болезни может осложниться. Наоборот, есть симптомы, которые позволяют надеяться на скорое выздоровление", - добавил главврач.

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