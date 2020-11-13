"В среднем 7,8 тыс. грн в день": главврач "Феофании" о лечении Зеленского
Об этом сообщил главный врач "Феофании" Игорь Семенов в комментарии Интерфакс-Украина .
"Сумма содержания президента такая же, как и каждого пациента, который попадает в больницу с коронавирусной инфекцией. Это в среднем 7,8 тыс. грн в день. Сумма может меняться, ведь зависит от препаратов и процедур, которые делают пациенту. Так, ежедневно делают КТ и тест препараты могут изменять в зависимости от симптоматики. Для президента нет отдельного бюджета. он находится в больнице ровно на тех же условиях, что и другие ", - отметил он.
Семенов отметил, что Зеленский пока чувствует себя хорошо.
"Пока нет никаких признаков, что течение болезни может осложниться. Наоборот, есть симптомы, которые позволяют надеяться на скорое выздоровление", - добавил главврач.
- Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о самочувствии после подтверждения коронавируса .
- Впоследствии Зеленского и руководителя ОПГ Андрея Ермака отправили на лечение в государственную больницу "Феофания" , они имели легкие симптомы коронавируса.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
30 октября, 2020 Виталий Портников: Зеленский делает шаг к диктатуре
-
2 ноября, 2020 Виталий Портников: Санду опережает Додона
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Виталий Портников: Санду опережает Додона
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-