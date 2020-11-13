Карантин выходного дня: в МВД заявили, что за нарушение будут наказывать, как и весной
13 ноября, 2020, 17:43
Во время карантина выходного дня полицейские будут действовать так, как и весной во время жесткого карантина
Об этом сообщил директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко в комментарии Укринформу .
"Есть Кодекс Украины об административных правонарушениях, Кодекс Украины об уголовных правонарушениях (имеется в виду УК, - ред.). Привлекать к ответственности будут так же, как весной", - отметил Шевченко.
- Напомним, 11 ноября правительство приняло вернуть Украину от адаптивного до общенационального карантина.
- Также в Украине введен карантин "выходного дня".
- Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что пассажирские перевозки в Украине в условиях карантина не будут останавливать, но ограничат количество людей в салоне или вагоне сидячими местами.
- Напомним, ряд городов отказался выполнять решение правительства о введении карантина выходного дня. Ограничения начинают действовать уже 14 - 15 ноября.
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