Карантин выходного дня: в МВД заявили, что за нарушение будут наказывать, как и весной

13 ноября, 2020, 17:43

Во время карантина выходного дня полицейские будут действовать так, как и весной во время жесткого карантина

Об этом сообщил директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко в комментарии Укринформу .

"Есть Кодекс Украины об административных правонарушениях, Кодекс Украины об уголовных правонарушениях (имеется в виду УК, - ред.). Привлекать к ответственности будут так же, как весной", - отметил Шевченко.

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