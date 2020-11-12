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Espreso.tvОбществоЗеленский имеет основания для того, чтобы распустить КСУ, - Вениславский

Зеленский имеет основания для того, чтобы распустить КСУ, - Вениславский

Президент Владимир Зеленский имеет законодательные основания для того, чтобы распустить Конституционный суд Украины после резонансного решения КСУ об отмене ряда антикоррупционных положений украинского законодательства

Об этом сообщил представитель президента в КСУ Федор Вениславский, передает "Радио Свобода".

"Если немного абстрагироваться и посмотреть всю предыдущую деятельность Конституционного суда Украины по вопросам полномочий президента, есть очень интересное решение КСУ от 8 мая 1997 года (номер, если не ошибаюсь, 8-з). В этом постановлении Конституционный суд Украины сказал, что президент имеет непосредственное право вмешиваться в кризисные ситуации и действовать в соответствии с теми вызовами, которые возникают в государстве и обществе для того, чтобы обеспечить государственный суверенитет, нацбезопасность, общественный порядок и права человека", - отметил Вениславский.

По его мнению, резонансное решение Конституционного суда об отмене ряда антикоррупционных положений украинского законодательства является именно такой кризисной ситуацией, а потому президент Зеленский имеет право распустить КСУ, что и предложил в инициированном им законопроекте.

"Это совершенно очевидно кризисная ситуация. Совершенно очевидно, что Конституционный суд действовал вопреки интересам государства и общества, чем он фактически перечеркнул свою собственную легитимность. Поэтому президентские действия были абсолютно адекватны. Они продемонстрировали и для общества, и для международных партнеров, что президент является четким сторонником борьбы с коррупцией", - подчеркнул Вениславский.

Он также добавил, что готов будет поддержать инициированный Зеленским законопроект, который, в частности, предусматривает роспуск действующего состава КСУ и признание его решения об отмене ряда антикоррупционных положений украинского законодательства "никчемным".

"Лично я буду готов проголосовать, хотя понимаю, что ко мне, как к конституционалисту, будут вопросы, но я понимаю, что есть некоторые ситуации в государстве, которые нужно решать политико-правовым путем", - пояснил он.

  • Президент Украины Владимир Зеленский призвал главу КСУ Александра Тупицкого уйти в отставку.
  • Нардеп-"слуга" Александр Бакумов произнес обращение от депутатов "различных политических фракций и групп" с призывом к судьям КСУ, которые поддержали решение о е-декларировании, уйти в отставку.

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