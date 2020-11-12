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Espreso.tvСпортРоссия сенсационно сыграла вничью с Молдовой

Россия сенсационно сыграла вничью с Молдовой


фото: Getty Images
В товарищеском матче сборная России сыграла вничью с Молдовой

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч Молдова - Россия завершился без забитых мячей - 0: 0. Перед поединком букмекеры считали фаворитом России с коэффициентом 1.2. На выигрыш Молдовы - 17.7. Ничья - 7.08.

Далее Россию ждут два матча Лиги наций. 15 ноября россияне встретятся с Турцией, а 18-го померяются силами с Сербией. Молдова сыграет против Греции (15 ноября) и Косово (18 ноября).

Товарищеский матч

12 ноября

Молдова - Россия 0: 0

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