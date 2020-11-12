Россия сенсационно сыграла вничью с Молдовой
12 ноября, 2020, 21:07
В товарищеском матче сборная России сыграла вничью с Молдовой
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч Молдова - Россия завершился без забитых мячей - 0: 0. Перед поединком букмекеры считали фаворитом России с коэффициентом 1.2. На выигрыш Молдовы - 17.7. Ничья - 7.08.
Далее Россию ждут два матча Лиги наций. 15 ноября россияне встретятся с Турцией, а 18-го померяются силами с Сербией. Молдова сыграет против Греции (15 ноября) и Косово (18 ноября).
Товарищеский матч
12 ноября
Молдова - Россия 0: 0
- 11 ноября в товарищеском матче сборная Греции победила Кипр со счетом 2: 1 .
- В другом матче сборная Румынии победила Беларусь со счетом 5: 3.
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