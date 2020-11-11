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Espreso.tvСпортГреция минимально победила Кипр в товарищеском матче

Греция минимально победила Кипр в товарищеском матче


фото: Getty Images
В товарищеском матче сборная Греции победила Кипр со счетом 2:1

Об этом сообщает Еспресо.TV .

На 8-й минуте 18-летний Христос Цолис открыл счет в матче, а еще через несколько минут грекам удалось удвоить преимущество - отличился Георгиос Якумакис.

Киприотам удалось сократить отставание от греков на 58-й минуте. 24-летний Мариос Илиа забил дебютный гол за национальную команду Кипра.

Далее на Грецию ждут два матча Лиги наций. 15 ноября они встретятся с Молдовой, а 18-го примут дома Словению.

Кипр также проведет своим матче Лиги наций. 14 ноября сыграет дома с Люксембургом, 17-го - на выезде с Черногорией.

Товарищеский матч

11 ноября

Греция - Кипр 2:1

Голы: Цолис, 8, Якумакис, 18 - Илиа, 58

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