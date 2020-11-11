Греция минимально победила Кипр в товарищеском матче
Об этом сообщает Еспресо.TV .
На 8-й минуте 18-летний Христос Цолис открыл счет в матче, а еще через несколько минут грекам удалось удвоить преимущество - отличился Георгиос Якумакис.
Киприотам удалось сократить отставание от греков на 58-й минуте. 24-летний Мариос Илиа забил дебютный гол за национальную команду Кипра.
Далее на Грецию ждут два матча Лиги наций. 15 ноября они встретятся с Молдовой, а 18-го примут дома Словению.
Кипр также проведет своим матче Лиги наций. 14 ноября сыграет дома с Люксембургом, 17-го - на выезде с Черногорией.
Товарищеский матч
11 ноября
Греция - Кипр 2:1
Голы: Цолис, 8, Якумакис, 18 - Илиа, 58
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- 11 ноября главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко оставил Тараса Степаненко вне заявки на товарищеский матч с Польшей.
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