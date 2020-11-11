Беларусь пропустила 5 голов в матче с Румынией

11 ноября, 2020, 20:54

В товарищеском матче сборная Румынии победила Беларусь со счетом 5:3

Об этом сообщает Еспресо.TV.

По состоянию на 63-ю минуту Беларусь позорно проигрывала румынам со счетом 5:0, однако команде удалось переломить ход игры. Сначала отличился Юрий Кендыш, затем отставание сократил Иван Бахар. Уже в компенсированное время Владислав Климович сделал счет 5:3.

Далее Румынию ждут два матча Лиги наций: 15 ноября она сыграет дома против Норвегии, а 18-го - с Северной Ирландией. Беларусь встретится с Литвой (15 ноября) и Албанией (18 ноября).

Товарищеский матч

11 ноября

Румыния - Беларусь 5:3

Голы: Митра, 11 Марин, 20 (пен.), Неделчару, 31, 55, Пушкаш, 44 - Кендыш, 63, Бахар, 80, Климович, 90+2

11 ноября в товарищеском матче сборная Греции победила Кипр со счетом 2:1 .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb