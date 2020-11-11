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Espreso.tvСпортБеларусь пропустила 5 голов в матче с Румынией

Беларусь пропустила 5 голов в матче с Румынией


фото: Getty Images
В товарищеском матче сборная Румынии победила Беларусь со счетом 5:3

Об этом сообщает Еспресо.TV.

По состоянию на 63-ю минуту Беларусь позорно проигрывала румынам со счетом 5:0, однако команде удалось переломить ход игры. Сначала отличился Юрий Кендыш, затем отставание сократил Иван Бахар. Уже в компенсированное время Владислав Климович сделал счет 5:3.

Далее Румынию ждут два матча Лиги наций: 15 ноября она сыграет дома против Норвегии, а 18-го - с Северной Ирландией. Беларусь встретится с Литвой (15 ноября) и Албанией (18 ноября).

Товарищеский матч

11 ноября

Румыния - Беларусь 5:3

Голы: Митра, 11 Марин, 20 (пен.), Неделчару, 31, 55, Пушкаш, 44 - Кендыш, 63, Бахар, 80, Климович, 90+2

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