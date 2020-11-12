"Исламское Государство" взяло ответственность за взрыв в Саудовской Аравии
В каналах мессенджера Telegram, связанных с террористами, говорится, что боевики Исламского Государства "установили взрывное устройство на кладбище в городе Джидда".
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Напомним, накануне на городском кладбище в городе Джидда в Саудовской Аравии во время церемонии в честь окончания Первой мировой войны и памяти павших солдат прогремел взрыв, несколько человек получили ранения.
В среду, 11 ноября, отмечалась 102-я годовщина перемирия, положившего конец Первой мировой войне. По данным представителей МИД Франции, на церемонии на кладбище, где похоронены немусульмане, присутствовали дипломаты из нескольких стран.
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Это уже второй подобный инцидент в Джидде. В конце октября подданный Саудовской Аравии напал на охранника во французском консульстве в Джидде и ранил его ножом.
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