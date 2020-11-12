В Гааге обстреляли посольство Саудовской Аравии

12 ноября, 2020, 14:53

12 ноября неизвестные обстреляли здание посольства Королевства Саудовская Аравия в голландской Гааге

Об этом сообщает NOS.

12 ноября неизвестные совершили не менее 20 выстрелов по зданию посольства Саудовской Аравии в Нидерландах.

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Отмечается, что неизвестные стреляли по окнам и фасада здания. В результате инцидента никто не пострадал. Полиция прибыла на место преступления около 5:30. Сейчас правоохранители проводят расследование.

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