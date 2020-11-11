В Саудовской Аравии прогремел взрыв на мероприятии с европейскими дипломатами: есть раненые
Об этом сообщили в МИД Франции, передает Reuters.
На военном кладбище в Саудовской Аравии прогремел взрыв. На мероприятии присутствовали европейские дипломаты, в частности из Франции.
Сообщается, что несколько человек ранены.
"Посольства, которые принимали участие в церемонии памяти, осуждают эту атаку, абсолютно неоправданную. Они призывают власти Саудовской Аравии пролить как можно больше света на эту атаку... и найти виновных", - заявили в МИД Франции.
В свою очередь издание Al Jazeera сообщает, что в результате атаки пострадали четыре человека.
Сейчас официальной информации со стороны Саудовской Аравии нет. Детали инцидента выясняются.
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