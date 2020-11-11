 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирВ Саудовской Аравии прогремел взрыв на мероприятии с европейскими дипломатами: есть раненые

В Саудовской Аравии прогремел взрыв на мероприятии с европейскими дипломатами: есть раненые


фото: pakistantoday.com.pk
Во время торжественного мероприятия с участием европейских и американских дипломатов на военном кладбище в Саудовской Аравии прогремел взрыв. Ранены несколько человек

Об этом сообщили в МИД Франции, передает Reuters.

На военном кладбище в Саудовской Аравии прогремел взрыв. На мероприятии присутствовали европейские дипломаты, в частности из Франции.

Сообщается, что несколько человек ранены.

"Посольства, которые принимали участие в церемонии памяти, осуждают эту атаку, абсолютно неоправданную. Они призывают власти Саудовской Аравии пролить как можно больше света на эту атаку... и найти виновных", - заявили в МИД Франции.

В свою очередь издание Al Jazeera сообщает, что в результате атаки пострадали четыре человека.

Сейчас официальной информации со стороны Саудовской Аравии нет. Детали инцидента выясняются.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 ноября, 2020 среда

больше новостей

11 ноября, 2020 среда

10 ноября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать