 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Это заведение будет работать по графику "Эпицентра": в Ривненской области предприниматели перекрыли трассу "Киев - Чоп"

"Это заведение будет работать по графику "Эпицентра": в Ривненской области предприниматели перекрыли трассу "Киев - Чоп"


фото: Нацполіція
12 ноября представители ресторанного бизнеса и другие предприниматели перекрыли трассу "Киев - Чоп" в селе Белая Криница Ривненского района

Об этом сообщает полиция Ривненской области.

"В 10:30 в селе Белая Криница на автодороге "Киев - Чоп" поблизости от АЗС началась мирная акция протеста граждан против "карантина выходного дня", - говорится в сообщении полиции.

Читайте также: "Львов не будет соблюдать карантин выходного дня", - Садовый

Почти 70 участников акции непрерывно двигались по пешеходному переходу.

Читайте также: "Поехали со мной в реанимацию, покуражтесь!": Степанов возмутился отказом "Эпицентра" соблюдать карантин выходного дня

В полиции отметили, что по результатам переговоров с полицейскими протестующие будут периодически освобождать проезжую часть и пропускать транспортные средства.

"Протестующим напомнили об уголовной ответственности за перекрываниие транспортных коммуникаций. Публичную безопасность и порядок на месте происшествия обеспечивают полицейские блока превенции, полиции диалога и патрульные", - подчеркнули в отделе коммуникации полиций Ривненской области.

На одном из плакатов протестующих читается надпись: "Согласно Конституции Украины это заведение будет работать по графику "Эпицентра" и Криворожстали".

 

  • Напомним, 11 ноября правительство приняло решение вернуть Украину от адаптивного к общенациональному карантину.
  • Кроме того, в Украине введен "карантин выходного дня".
  • После того как правительство объявило о введении карантина выходного дня, на Facebook-странице сети торговых центров "Эпицентр" появился рекламный пост о том, что сеть "вводит 72-часовую пятницу"

Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 ноября, 2020 четверг

больше новостей

12 ноября, 2020 четверг

11 ноября, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать