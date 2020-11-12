"Это заведение будет работать по графику "Эпицентра": в Ривненской области предприниматели перекрыли трассу "Киев - Чоп"
Об этом сообщает полиция Ривненской области.
"В 10:30 в селе Белая Криница на автодороге "Киев - Чоп" поблизости от АЗС началась мирная акция протеста граждан против "карантина выходного дня", - говорится в сообщении полиции.
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Почти 70 участников акции непрерывно двигались по пешеходному переходу.
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"Протестующим напомнили об уголовной ответственности за перекрываниие транспортных коммуникаций. Публичную безопасность и порядок на месте происшествия обеспечивают полицейские блока превенции, полиции диалога и патрульные", - подчеркнули в отделе коммуникации полиций Ривненской области.
На одном из плакатов протестующих читается надпись: "Согласно Конституции Украины это заведение будет работать по графику "Эпицентра" и Криворожстали".
- Напомним, 11 ноября правительство приняло решение вернуть Украину от адаптивного к общенациональному карантину.
- Кроме того, в Украине введен "карантин выходного дня".
- После того как правительство объявило о введении карантина выходного дня, на Facebook-странице сети торговых центров "Эпицентр" появился рекламный пост о том, что сеть "вводит 72-часовую пятницу"
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