"Это заведение будет работать по графику "Эпицентра": в Ривненской области предприниматели перекрыли трассу "Киев - Чоп"

12 ноября, 2020, 14:34

12 ноября представители ресторанного бизнеса и другие предприниматели перекрыли трассу "Киев - Чоп" в селе Белая Криница Ривненского района

Об этом сообщает полиция Ривненской области.

"В 10:30 в селе Белая Криница на автодороге "Киев - Чоп" поблизости от АЗС началась мирная акция протеста граждан против "карантина выходного дня", - говорится в сообщении полиции.

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Почти 70 участников акции непрерывно двигались по пешеходному переходу.

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В полиции отметили, что по результатам переговоров с полицейскими протестующие будут периодически освобождать проезжую часть и пропускать транспортные средства.

"Протестующим напомнили об уголовной ответственности за перекрываниие транспортных коммуникаций. Публичную безопасность и порядок на месте происшествия обеспечивают полицейские блока превенции, полиции диалога и патрульные", - подчеркнули в отделе коммуникации полиций Ривненской области.

На одном из плакатов протестующих читается надпись: "Согласно Конституции Украины это заведение будет работать по графику "Эпицентра" и Криворожстали".

Напомним, 11 ноября правительство приняло решение вернуть Украину от адаптивного к общенациональному карантину.

от адаптивного к общенациональному карантину. Кроме того, в Украине введен "карантин выходного дня".

"карантин выходного дня". После того как правительство объявило о введении карантина выходного дня, на Facebook-странице сети торговых центров "Эпицентр" появился рекламный пост о том, что сеть "вводит 72-часовую пятницу"

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