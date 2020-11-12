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Espreso.tvОбщество"Поехали со мной в реанимацию, покуражтесь!": Степанов возмутился отказом "Эпицентра" соблюдать карантин выходного дня

"Поехали со мной в реанимацию, покуражтесь!": Степанов возмутился отказом "Эпицентра" соблюдать карантин выходного дня

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов возмутился отказом сети торговых центров "Эпицентр" соблюдать карантин выходного дня

Об этом он заявил во время брифинга, передает Еспресо.TV.

"Хотите покуражиться? Сделать фарс на здоровье людей? Поехали со мной в реанимацию! Покуражтесь перед людьми, которые умирают каждый день, которые лежат в реанимации", - заявил Степанов.

Он заявил, что Кабмин отреагирует на отказ "Эпицентра" соблюдать карантин выходного дня.

"Я уверен, что мои коллеги в правительстве, которые, в том числе, отвечают за контроль, дадут адекватный ответ", - сказал Степанов.

"РБК-Украина" в пресс-службе "Эпицентра" ответили, что они не получили официального постановления Кабмина.

"Как только мы его получим, изучим и тогда мы обнародуем позицию, как работает "Эпицентр". Сейчас мы такой позиции не имеем. Пока есть только информационные сообщения, но нам нужно увидеть документ", - говорится в ответе.

Ранее, 11 ноября, после того как правительство объявило о введении карантина выходного дня, на Facebook-странице сети торговых центров "Эпицентр" появился рекламный пост о том, что сеть "вводит 72-часовую пятницу".

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