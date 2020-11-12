"Поехали со мной в реанимацию, покуражтесь!": Степанов возмутился отказом "Эпицентра" соблюдать карантин выходного дня

Об этом он заявил во время брифинга, передает Еспресо.TV.

"Хотите покуражиться? Сделать фарс на здоровье людей? Поехали со мной в реанимацию! Покуражтесь перед людьми, которые умирают каждый день, которые лежат в реанимации", - заявил Степанов.

Он заявил, что Кабмин отреагирует на отказ "Эпицентра" соблюдать карантин выходного дня.

"Я уверен, что мои коллеги в правительстве, которые, в том числе, отвечают за контроль, дадут адекватный ответ", - сказал Степанов.

"РБК-Украина" в пресс-службе "Эпицентра" ответили, что они не получили официального постановления Кабмина.

"Как только мы его получим, изучим и тогда мы обнародуем позицию, как работает "Эпицентр". Сейчас мы такой позиции не имеем. Пока есть только информационные сообщения, но нам нужно увидеть документ", - говорится в ответе.

Ранее, 11 ноября, после того как правительство объявило о введении карантина выходного дня, на Facebook-странице сети торговых центров "Эпицентр" появился рекламный пост о том, что сеть "вводит 72-часовую пятницу".

Напомним, 11 ноября правительство приняло решение вернуть Украину от адаптивного к общенациональному карантину.

от адаптивного к общенациональному карантину. Кроме того, в Украине введен "карантин выходного дня".

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