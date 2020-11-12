Полиция Нидерландов задержала подозреваемого в ночном обстреле посольства Саудовской Аравии

12 ноября, 2020, 20:55

12 ноября полиция задержала 40-летнего мужчину по подозрению в обстреле посольства Королевства Саудовской Аравии

Об этом сообщает полиция Гааги в Twitter.

"Полиция задержала 40-летнего мужчину из города Зутермер по подозрению в причастности к инциденту со стрельбой по посольству Саудовской Аравии", - говорится в сообщении.

Police arrested a 40-year-old man from Zoetermeer this afternoon on suspicion of involvement in the shooting incident at the Saudi Arabian embassy earlier today. Several shots were fired at the embassy building on Koninginnegracht in The Hague. Read more: https://t.co/wpLgsK7OtV https://t.co/OF8A0HMFet - Politie Eenheid Den Haag (@POL_DenHaag) November 12, 2020

Напомним, 11 ноября во время торжественного мероприятия к годовщине подписания Версальского мирного договора, завершившего Первую мировую войну с участием европейских и американских дипломатов на военном кладбище в городе Джидда в Саудовской Аравии прогремел взрыв . Ранения получили несколько человек

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