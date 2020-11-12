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Espreso.tvОбществоПолиция Нидерландов задержала подозреваемого в ночном обстреле посольства Саудовской Аравии

Полиция Нидерландов задержала подозреваемого в ночном обстреле посольства Саудовской Аравии

12 ноября полиция задержала 40-летнего мужчину по подозрению в обстреле посольства Королевства Саудовской Аравии

Об этом сообщает полиция Гааги в Twitter.

"Полиция задержала 40-летнего мужчину из города Зутермер по подозрению в причастности к инциденту со стрельбой по посольству Саудовской Аравии", - говорится в сообщении.

  • Напомним, 11 ноября во время торжественного мероприятия к годовщине подписания Версальского мирного договора, завершившего Первую мировую войну с участием европейских и американских дипломатов на военном кладбище в городе Джидда в Саудовской Аравии прогремел взрыв . Ранения получили несколько человек
  • 12 ноября неизвестные обстреляли здание посольства Королевства Саудовская Аравия в голландской Гааге
  • Террористы "Исламского Государства" взяли ответственность за теракт в городе Джидда 11 ноября

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