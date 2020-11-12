Кабмин обнародовал постановление о переходе к общенациональному карантину и выходного дня

12 ноября, 2020, 22:12

В Украине отменили адаптивный карантин и вернулись к общенациональному. Также усилили противоэпидемические мероприятия, введя карантин выходного дня

Постановление №1100 от 11 ноября, которым внесены изменения в "карантинное" постановление №641 от 22 июля опубликовали на сайте правительства.

"Дополнительно к ограничениям, предусмотренным пунктом 10 этого постановления, в период с 00 часов 00 минут субботы до 00 часов 00 минут понедельника на территории Украины с 14 ноября 2020 до 30 ноября 2020 запрещается ...", - говорится в документе.

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Среди них запрет на работу:

- заведений общественного питания, кроме как навынос или адресную доставку;

- ТРЦ и других развлекательных заведений;

- предприятий торговли, в которых на продукты питания, топливо, лекарства и ветпрепараты приходится менее 60% площадей;

- спортзалов, фитнес-центров и бассейнов;

- учреждений культуры и проведение культурно-массовых мероприятий.

Кроме того, рекомендуется магазинам, почте и другим компаниям установить с 10:00 до 12:00 или в другое время дня на 2 часа приоритетное обслуживание граждан пожилого возраста и людей с инвалидностью.

Также в Украине ввели общенациональный карантин, в котором установлены противоэпидемические мероприятия "оранжевой" карантинной зоны.

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