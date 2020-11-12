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Espreso.tvСпортЧемпион мира по боксу Фьюри удивил именами потенциальных соперников

Чемпион мира по боксу Фьюри удивил именами потенциальных соперников


фото: Getty Images
Британский тяжеловес Тайсон Фьюри заявил, что хочет встретиться с победителем поединка между своими соотечественниками Даниэлем Дюбуа и Джо Джойсом

Об этом Фьюри заявил в интервью Гарету Дэвису на YouTube.

По словам чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета), он хотел бы встретиться с победителем поединка между двумя перспективными британцами - Даниэлем Дюбуа и Джо Джойсом, которые не проиграли ни одного сражения и встретятся 28 ноября.

"Дюбуа и Джойс входят в топ-15 рейтинга WBC, и они оба - мои потенциальные соперники в дальнейшем. Желаю, чтобы победил сильнейший. А настоящими победителями здесь будут фанаты, потому что они увидят бой двух непобежденных тяжеловесов. Это фантастический бой, и ребята, которые его организовали, сделали отличную работу, в том числе и Фрэнк Уоррен ", - сказал Фьюри.

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