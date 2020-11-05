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Espreso.tvСпортПотенциальный соперник скептически оценил перспективы Усика в супертяжелом весе

Потенциальный соперник скептически оценил перспективы Усика в супертяжелом весе


фото: Getty Images
Потенциальный соперник Александра Усика британец Даниэль Дюбуа заявил, что украинец не достигнет успеха в супертяжелом весе из-за малых габаритов

Об этом Дюбуа заявил в интервью Seconds Out.

По его словам, Усику сложно в супертяжелой весовой категории, поскольку он проигрывает в габаритах большинства соперников.

"Я считаю, что габариты Усика будут проблемой в боях против больших ребят. Он не обладает мощным ударом. Так, скорость убивает, но мне кажется, что в супертяжелом весе можно нивелировать навыки и все остальное, ведь мы - очень большие ребята. Ты реально должен быть большим и уметь боксировать. Главное - атлетизм и физическая форма. Так что габариты однозначно могут стать для него проблемой ", - сказал Дюбуа.

Даниэль Дюбуа выиграл все свои 14 боев, в 13 из которых победил нокаутом.

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