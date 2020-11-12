Британский боксер Фьюри заявил, что обеспокоен психическим здоровьем Уайлдера
Об этом сообщает talkSPORT.
По мнению чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета) Тайсона Фьюри, в Деонтея Уайлдера возникли проблемы с психикой после поражения от него в феврале 2020 года.
"Я очень обеспокоен его психическим здоровьем. Все мы не хотим проигрывать после того, как долгое время были непобежденными профессионалами, но наступает момент, когда ты принимаешь поражение и двигаешься дальше. Похоже, что Уайлдер не способен это сделать. Он затаил злобу и придумывает все эти оправдания. я переживаю о его психологическом благополучии после поражения, поскольку он делает смехотворные заявления. И я не могу понять, что происходит", - рассказал Фьюри.
Британец, который признавался, что был в депрессии после победы над Владимиром Кличко в 2015 году, предложил Уайлдеру свою помощь в преодолении проблем.
"Я на расстоянии одного телефонного звонка. Если я могу хоть чем-то помочь, я дам ему лучший совет, который смогу подобрать. Исходя из того что он продолжает делать, мне кажется, что бой действительно повлиял на его психологическое благополучие", - сказал Фьюри.
- Напомним, 2 ноября Деонтей Уайлдер заявил, что пойдет в суд, если команда британца Тайсона Фьюри откажется проводить с ним третий бой.
- 11 ноября Тайсон Фьюри заявил, что третий бой против Деонтея Уайлдера не состоится никогда.
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