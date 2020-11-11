В центре Еревана начались схватки оппозиционеров с полицией
11 ноября, 2020, 12:24
В центре Еревана (Армения) начались столкновения протестующих с полицией
Об этом сообщает агентство " Новости Армении ".
Люди протестуют против заключения трехстороннего заявления по Карабаху.
Прибыло подкрепление для полиции - внутренние войска. Силовики окружили площадь Свободы. Количество протестующих увеличивается.
Участники акции выкрикивают "Никол, уходи!".
Отметим, что премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил , что в ходе протестов в Ереване, начавшиеся после объявления о перемирии в Карабахе, протестующие обокрали его резиденцию.
Силовики задержали лидеров митинга.
- Напомним, главы России, Армении и Азербайджана Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе.
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