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Espreso.tvМирВ центре Еревана начались схватки оппозиционеров с полицией

В центре Еревана начались схватки оппозиционеров с полицией


фото: reuters
В центре Еревана (Армения) начались столкновения протестующих с полицией

Об этом сообщает агентство " Новости Армении ".

Люди протестуют против заключения трехстороннего заявления по Карабаху.

Прибыло подкрепление для полиции - внутренние войска. Силовики окружили площадь Свободы. Количество протестующих увеличивается.

Участники акции выкрикивают "Никол, уходи!".

Отметим, что премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил , что в ходе протестов в Ереване, начавшиеся после объявления о перемирии в Карабахе, протестующие обокрали его резиденцию.

Силовики задержали лидеров митинга.

 

  • Напомним, главы России, Армении и Азербайджана Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе.

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