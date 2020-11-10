Протестующие украли у Пашиняна часы и водительские права
Об этом Пашинян написал в Facebook.
"Компьютер, часы, парфюмерию, водительские права и другие вещи украли из резиденции премьер-министра. Все это, конечно, "во имя родины"", - заявил Пашинян.
В ночь на 10 ноября, когда в Ереване начались беспорядки, Пашинян сообщил, что продолжает находиться в Армении и выполнять обязанности премьер-министра страны.
Վարչապետի կեցավայրից գողացել են համակարգիչ, ժամացույց, օծանելիք, վարորդական իրավունք եւ այլ իրեր. Այս ամենը, իհարկե, «հանուն հայրենիքի».Опубликовано Nikol Pashinyan / Նիկոլ Փաշինյան понедельник, 9 ноября 2020
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- Напомним, в полночь 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о подписании с президентом России Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым соглашения о прекращении войны в Нагорном Карабахе.
- Вскоре появился текст соглашения между Арменией, Азербайджаном и Россией, согласно которому прекращается огонь между сторонами.
- Алиев заявил, что вместе с Россией миротворческую деятельность в Нагорном Карабахе осуществлять Турция .
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