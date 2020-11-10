Протестующие украли у Пашиняна часы и водительские права

10 ноября, 2020, 09:00

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что в ходе протестов в Ереване, начавшихся после объявления о перемирии в Карабахе, протестующие обокрали его резиденцию

Об этом Пашинян написал в Facebook.

"Компьютер, часы, парфюмерию, водительские права и другие вещи украли из резиденции премьер-министра. Все это, конечно, "во имя родины"", - заявил Пашинян.

В ночь на 10 ноября, когда в Ереване начались беспорядки, Пашинян сообщил, что продолжает находиться в Армении и выполнять обязанности премьер-министра страны.

Վարչապետի կեցավայրից գողացել են համակարգիչ, ժամացույց, օծանելիք, վարորդական իրավունք եւ այլ իրեր. Այս ամենը, իհարկե, «հանուն հայրենիքի». Опубликовано Nikol Pashinyan / Նիկոլ Փաշինյան понедельник, 9 ноября 2020

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