Шевченко назвал самую проблемную позицию в сборной Украины

11 ноября, 2020, 19:08

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко признался, что натиболее проблемная позиция национальной команды - правый защитник

Об этом сообщает телеканал "Футбол 1".

Единственный правый защитник, на которого может рассчитывать Андрей Шевченко в матче с поляками - это защитник черниговской "Десны" Ефим Конопля.

"Есть проблемы на правом фланге. Будем искать варианты, будем пробовать. Кому-то изменим позиции. Хорошо, что в матче с Польшей будет 6 замен, и это даст возможность варьировать состав и выпускать свежих игроков тогда, когда это нужно", - рассказал Шевченко.

Матч Польша - Украина состоится сегодня в Хожуве и начнется в 21:45.

10 ноября стало известно, что форвард сборной Польши Роберт Левандовски пропустит товарищеский матч против Украины.

11 ноября главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко оставил Тараса Степаненко вне заявки на товарищеский матч с Польшей.

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