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Espreso.tvСпортШевченко назвал самую проблемную позицию в сборной Украины

Шевченко назвал самую проблемную позицию в сборной Украины


фото: Getty Images
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко признался, что натиболее проблемная позиция национальной команды - правый защитник

Об этом сообщает телеканал "Футбол 1".

Единственный правый защитник, на которого может рассчитывать Андрей Шевченко в матче с поляками - это защитник черниговской "Десны" Ефим Конопля.

"Есть проблемы на правом фланге. Будем искать варианты, будем пробовать. Кому-то изменим позиции. Хорошо, что в матче с Польшей будет 6 замен, и это даст возможность варьировать состав и выпускать свежих игроков тогда, когда это нужно", - рассказал Шевченко.

Матч Польша - Украина состоится сегодня в Хожуве и начнется в 21:45.

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