Садовый анонсировал обжалование в суде карантина "выходного дня"

Об этом действующий мэр Львова Андрей Садовый написал в Facebook.

"Львовский городской совет готовит иск в суд на решение Кабмина о карантине "выходного дня", - отметил Садовый.

"Уже говорил и еще раз повторю. Локдаун на выходные - абсурд. Такое впечатление, что у нас важные решения сначала принимаются, а потом чиновники начинают анализировать, что же они наделали", - отметил Андрей Садовый.

Читайте также: "Львов не будет соблюдать карантин выходного дня", - Садовый

"За субботу-воскресенье заведения сферы обслуживания получают около 40% своего недельного дохода. И это не история о развлечениях - это живые деньги, которые кормят тысячи семей", - добавил мэр Львова.