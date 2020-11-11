Садовый анонсировал обжалование в суде карантина "выходного дня"
Об этом действующий мэр Львова Андрей Садовый написал в Facebook.
"Львовский городской совет готовит иск в суд на решение Кабмина о карантине "выходного дня", - отметил Садовый.
Мэр отметил, что ждет полного текста постановления правительства для его обжалования.
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"Уже говорил и еще раз повторю. Локдаун на выходные - абсурд. Такое впечатление, что у нас важные решения сначала принимаются, а потом чиновники начинают анализировать, что же они наделали", - отметил Андрей Садовый.
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"За субботу-воскресенье заведения сферы обслуживания получают около 40% своего недельного дохода. И это не история о развлечениях - это живые деньги, которые кормят тысячи семей", - добавил мэр Львова.
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