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Espreso.tvОбществоСадовый анонсировал обжалование в суде карантина "выходного дня"

Садовый анонсировал обжалование в суде карантина "выходного дня"

11 ноября мэр Львова Андрей Садовый объявил, что готовит иск к правительству из-за введения карантина выходного дня

Об этом действующий мэр Львова Андрей Садовый написал в Facebook.

"Львовский городской совет готовит иск в суд на решение Кабмина о карантине "выходного дня", - отметил Садовый.

Мэр отметил, что ждет полного текста постановления правительства для его обжалования.

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"Уже говорил и еще раз повторю. Локдаун на выходные - абсурд. Такое впечатление, что у нас важные решения сначала принимаются, а потом чиновники начинают анализировать, что же они наделали", - отметил Андрей Садовый.

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"За субботу-воскресенье заведения сферы обслуживания получают около 40% своего недельного дохода. И это не история о развлечениях - это живые деньги, которые кормят тысячи семей", - добавил мэр Львова.

 

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