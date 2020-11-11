Карантин выходного дня: Степанов назвал заведения, которым позволят работать
Об этом он заявил на брифинге по итогам заседания правительства.
В частности, Степанов отметил, что во время действия карантина выходного дня продолжат работать:
- магазины, торгующие продуктами питания;
- АЗС и СТО;
- магазины, где 60% площади предназначены для продажи продуктов, горючего, лекарственных средств, изделий медицинского назначения, ветеринарных препаратов,
- учреждения по предоставлению финансовых услуг, услуг инкассации и перевозки ценностей;
- операторы почтовой связи.
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Он отметил, что общественный транспорт во время карантина выходного дня будет работать без ограничений.
Заведения питания будут работать, но исключительно с торговлей на вынос. Отели также продолжат работать, но только в режиме предоставления услуг размещения.
- Напомним, Кабинет министров ввел карантин выходного дня в Украине.
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