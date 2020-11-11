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Espreso.tvОбществоКарантин выходного дня: Степанов назвал заведения, которым позволят работать

Карантин выходного дня: Степанов назвал заведения, которым позволят работать


фото: pravda.ua
Министр здравоохранения Максим Степанов назвал заведения, которым будет разрешено работать во время карантина выходного дня

Об этом он заявил на брифинге по итогам заседания правительства.

В частности, Степанов отметил, что во время действия карантина выходного дня продолжат работать:

- магазины, торгующие продуктами питания;

- АЗС и СТО;

- магазины, где 60% площади предназначены для продажи продуктов, горючего, лекарственных средств, изделий медицинского назначения, ветеринарных препаратов,

- учреждения по предоставлению финансовых услуг, услуг инкассации и перевозки ценностей;

- операторы почтовой связи.

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Он отметил, что общественный транспорт во время карантина выходного дня будет работать без ограничений.

Заведения питания будут работать, но исключительно с торговлей на вынос. Отели также продолжат работать, но только в режиме предоставления услуг размещения.

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