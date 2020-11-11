В Минздраве планируют продлить карантин выходного дня до 31 декабря, - СМИ

11 ноября, 2020, 16:58

В СМИ сообщают, что карантин выходного дня в Украине может действовать до 31 декабря

Об этом сообщают источники Украинской правды в Министерстве здравоохранения.

"Карантин выходного дня будет с 00 часов субботы до 00 часов понедельника. Срок, как и всего карантина, пока до 31 декабря", - отметил источник.

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Собеседник заметил, что решение о карантине выходного дня до 31 декабря уже есть, но его просто не оформили постановлением.

"Продление карантина выходного дня после Нового года будет зависеть от эпидситуации", - говорится в сообщении.

Напомним, Кабинет министров ввел карантин выходного дня в Украине.

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