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Espreso.tvОбществоВ Минздраве планируют продлить карантин выходного дня до 31 декабря, - СМИ

В Минздраве планируют продлить карантин выходного дня до 31 декабря, - СМИ


фото: dw
В СМИ сообщают, что карантин выходного дня в Украине может действовать до 31 декабря

Об этом сообщают источники Украинской правды в Министерстве здравоохранения.

"Карантин выходного дня будет с 00 часов субботы до 00 часов понедельника. Срок, как и всего карантина, пока до 31 декабря", - отметил источник.

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Собеседник заметил, что решение о карантине выходного дня до 31 декабря уже есть, но его просто не оформили постановлением.

"Продление карантина выходного дня после Нового года будет зависеть от эпидситуации", - говорится в сообщении.

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