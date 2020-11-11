Польша - Украина: определились стартовые составы команд

11 ноября, 2020, 20:38

В товарищеском матче сборная Польши дома сыграет против национальной команды Украины

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на официальный сайт УАФ.

За свою историю поляки и украинцы 8 раз встречались на футбольном поле. На счету Украины - 3 победы. 2 матча закончились вничью.

После товарищеского матча против Польши сборную Украины ждут поединки Лиги наций. Команда Шевченко в гостях 14 ноября сыграет с Германией, а 17 ноября со Швейцарией.

Товарищеский матч

11 ноября

Польша - Украина

Польша: Скорупски, Гумны, Валюкевич, Бохневич, Рыбус, Плахета, Гуральски, Клих, Зелински, Милик, Пйонтек

Украина: Лунин, Конопля, Кривцов, Матвиенко, Михайличенко, Коваленко, Макаренко, Зинченко, Ярмоленко, Яремчук, Зубков.

Запасные: Панькив, Соболь, Забарный, Сидорчук, Чеберко, Малиновский, Мораес, Марлос, Пятов, Харатин, Цыганков, Бондарь.

Хожув, стадион "Силезский"

Начало в 21:45

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1" и "Украина"

10 ноября стало известно, что форвард сборной Польши Роберт Левандовски пропустит товарищеский матч против Украины.

11 ноября главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко оставил Тараса Степаненко вне заявки на товарищеский матч с Польшей.

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