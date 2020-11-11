Польша - Украина: определились стартовые составы команд
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на официальный сайт УАФ.
За свою историю поляки и украинцы 8 раз встречались на футбольном поле. На счету Украины - 3 победы. 2 матча закончились вничью.
После товарищеского матча против Польши сборную Украины ждут поединки Лиги наций. Команда Шевченко в гостях 14 ноября сыграет с Германией, а 17 ноября со Швейцарией.
Товарищеский матч
11 ноября
Польша - Украина
Польша: Скорупски, Гумны, Валюкевич, Бохневич, Рыбус, Плахета, Гуральски, Клих, Зелински, Милик, Пйонтек
Украина: Лунин, Конопля, Кривцов, Матвиенко, Михайличенко, Коваленко, Макаренко, Зинченко, Ярмоленко, Яремчук, Зубков.
Запасные: Панькив, Соболь, Забарный, Сидорчук, Чеберко, Малиновский, Мораес, Марлос, Пятов, Харатин, Цыганков, Бондарь.
Хожув, стадион "Силезский"
Начало в 21:45
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1" и "Украина"
- 10 ноября стало известно, что форвард сборной Польши Роберт Левандовски пропустит товарищеский матч против Украины.
- 11 ноября главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко оставил Тараса Степаненко вне заявки на товарищеский матч с Польшей.
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