Польша - Украина: где и когда смотреть товарищеский матч
11 ноября, 2020, 07:15
В товарищеском матче сборная Польши дома сыграет против национальной команды Украины
Об этом сообщает Еспресо.TV.
За свою историю поляки и украинцы 8 раз встречались на футбольном поле. На счету Украины - 3 победы. 2 матча закончились вничью.
После товарищеского матча против Польши сборную Украины ждут поединки Лиги наций. Команда Шевченко в гостях 14 ноября сыграет с Германией, а 17 ноября - со Швейцарией.
Товарищеский матч
11 ноября
Польша - Украина
Хожув, стадион "Силезский"
Начало в 21:45
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1" и "Украина"
- Напомним, 9 ноября стало известно, что в матчах Лиги наций сборной Украины не помогут защитники Денис Попов и Виктор Корниенко и форвард Артем Кравец.
- В то же время Андрей Шевченко вызвал в команду голкипера полтавской "Ворсклы" Дмитрия Резника.
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