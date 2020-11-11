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Espreso.tvСпортПольша - Украина: где и когда смотреть товарищеский матч

Польша - Украина: где и когда смотреть товарищеский матч


фото: Getty Images
В товарищеском матче сборная Польши дома сыграет против национальной команды Украины

Об этом сообщает Еспресо.TV.

За свою историю поляки и украинцы 8 раз встречались на футбольном поле. На счету Украины - 3 победы. 2 матча закончились вничью.

После товарищеского матча против Польши сборную Украины ждут поединки Лиги наций. Команда Шевченко в гостях 14 ноября сыграет с Германией, а 17 ноября - со Швейцарией.

Товарищеский матч

11 ноября

Польша - Украина

Хожув, стадион "Силезский"

Начало в 21:45

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1" и "Украина"

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