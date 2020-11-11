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Espreso.tvЭкономикаЛокдаун выходного дня: Шмыгаль анонсировал меры поддержки бизнеса

Локдаун выходного дня: Шмыгаль анонсировал меры поддержки бизнеса


фото: kmu.gov.ua
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал меры поддержки бизнеса во время действия усиленного локдауна выходного дня

Об этом Шмыгаль сказал во время заседания правительства, передает Еспресо.TV .

"Понимаю, что новые ограничения неприятные и болезненные для многих представителей бизнес-сообщества занятых ресторанной, развлекательной, культурной сферах. Правительство готово представить плечо чтобы поддержать наших предпринимателей во время усиленного карантина выходного дня в полной мере восстановим и расширим программы поддержки. Это компенсации части зарплат работников в связи с простоем производства, выплаты на детей для семей физических лиц-предпринимателей ", - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что совместно с Торгово-промышленной палатой Украины правительство разрабатывает упрощенный механизм реализации форс-мажорных обстоятельств. Кроме того, продолжает действие программа "Доступные кредиты 5-7-9%", которая позволяет получить кредитные каникулы для бизнеса.

"То есть речь идет о рефинансировании существующих займов фактически под 0% и мы призываем бизнес так же пользоваться этой программой", - отметил Шмыгаль.

Однако, по его словам, тот бизнес, который не может принять участие в программе, может обратиться в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, где готовы разработать отдельные условия для пользования этой программой для определенных сфер и бизнеса.

  • Напомним, ранее Минздрав инициировал введение в Украине карантина " выходного дня ".
  • 10 ноября Шмыгаль заявил , что правительство готово поддержать наших предпринимателей во время усиленного карантина выходного дня.

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