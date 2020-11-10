"Правительство готово подставить плечо": Шмыгаль назвал меры поддержки предпринимателей государством в условиях карантина

10 ноября, 2020, 22:05

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал программу поддержки предпринимателей государством

Об этом Шмыгаль написал в Facebook.

"Правительство готово подставить плечо, чтобы поддержать наших предпринимателей во время усиленного карантина выходного дня. Мы понимаем, что любые ограничительные меры влияют на работу части бизнеса", - написал Шмыгаль.

Премьер-министр пообещал "в полной мере восстановить и расширить" программу поддержки в виде компенсаций зарплат во время приостановления работы и выплат на детей.

"Компенсация части зарплат работников в связи с простоем производства. Это программа по частичной безработице, благодаря которой весной-летом удалось сохранить более 450 тыс. рабочих мест. Выплаты на детей для семей предпринимателей, которые действовали весной этого года. Вместе с Торгово-промышленной палатой прорабатываем механизм реализации форс-мажорных обстоятельств в связи с карантином выходного дня", - написал Шмыгаль.

По словам Шмыгаля, "карантин выходного дня" будет предусматривать возможность работы экономики и убережет от перегрузки медицинской системы

"Завтра по инициативе Министерства здравоохранения Украины будем рассматривать изменения в постановление №641, которые предусматривают усиленный карантин выходного дня. Полный перечень ограничений на заседании правительства представит министр здравоохранения Максим Степанов. Правительство после консультации с бизнесом и экспертами выбрало такую модель карантинных мероприятий, которая обеспечит функционирование экономики и не допустит перегрузки медицинской системы", - добавил Шмыгаль.

Правительство готово подставить плечо, чтобы поддержать наших предпринимателей во время усиленного карантина выходного дня. Мы ... Опубликовано Денис Шмыгаль Вторник, 10 ноября 2020 г.

Напомним, ранее Минздрав инициировал введение в Украине "карантина выходного дня".

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