"Правительство готово подставить плечо": Шмыгаль назвал меры поддержки предпринимателей государством в условиях карантина
Об этом Шмыгаль написал в Facebook.
"Правительство готово подставить плечо, чтобы поддержать наших предпринимателей во время усиленного карантина выходного дня. Мы понимаем, что любые ограничительные меры влияют на работу части бизнеса", - написал Шмыгаль.
Премьер-министр пообещал "в полной мере восстановить и расширить" программу поддержки в виде компенсаций зарплат во время приостановления работы и выплат на детей.
"Компенсация части зарплат работников в связи с простоем производства. Это программа по частичной безработице, благодаря которой весной-летом удалось сохранить более 450 тыс. рабочих мест. Выплаты на детей для семей предпринимателей, которые действовали весной этого года. Вместе с Торгово-промышленной палатой прорабатываем механизм реализации форс-мажорных обстоятельств в связи с карантином выходного дня", - написал Шмыгаль.
По словам Шмыгаля, "карантин выходного дня" будет предусматривать возможность работы экономики и убережет от перегрузки медицинской системы
"Завтра по инициативе Министерства здравоохранения Украины будем рассматривать изменения в постановление №641, которые предусматривают усиленный карантин выходного дня. Полный перечень ограничений на заседании правительства представит министр здравоохранения Максим Степанов. Правительство после консультации с бизнесом и экспертами выбрало такую модель карантинных мероприятий, которая обеспечит функционирование экономики и не допустит перегрузки медицинской системы", - добавил Шмыгаль.
Правительство готово подставить плечо, чтобы поддержать наших предпринимателей во время усиленного карантина выходного дня. Мы ...Опубликовано Денис Шмыгаль Вторник, 10 ноября 2020 г.
- Напомним, ранее Минздрав инициировал введение в Украине "карантина выходного дня".
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