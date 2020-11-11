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Espreso.tvОбществоУкраину вернули от адаптивного до общенационального карантина

Украину вернули от адаптивного до общенационального карантина


фото: rbc
В Украине отказались от адаптивного карантина, введя общенациональный карантин с рядом ограничений и запретов

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время заседания правительства 11 ноября, передает Еспресо.TV.

"Предлагаем отказаться от адаптивного карантина и переход на общегосударственный карантин с ограничениями, которые действуют в предыдущем варианте карантина на территориях с "оранжевым" уровнем эпидемиологической безопасности для всех территорий", - отметил Степанов.

Он сообщил, что на территории Украины на период действия карантина запретят:

- массовые, культурные, в том числе концертные, спортивные, социальные, религиозные, рекламные и другие мероприятия с участием более 20 человек. Помимо проведения спортивных мероприятий, включенных в единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины и матчей командных игровых видов спорта официальных спортивных клубов без зрителей;

- деятельность кинотеатров и театров, заполненностью кинозалов или залов более 50% мест в каждом отдельном кинозале или зале;

- деятельность музеев, которые не обеспечивают возможность ограничить количество посетителей в зале из расчета один человек на 20 м2;

- осуществление регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом, в частности, перевозки пассажиров на городских автобусных маршрутах в режиме маршрутного такси, в электрическом, железнодорожном транспорте в городском, междугородном, внутриобластном и межобластном сообщении в количестве больше, чем количество мест для сидения;

- полный запрет проведения дискотек, работы развлекательных заведений, ночных клубов;

- деятельность заведений общественного питания: ресторанов, кафе, баров по организации досуга;

- работа с 22:00 до 7:00 субъектов хозяйствования по предоставлению услуг общественного питания - ресторанов, кафе, кроме деятельности по оказанию услуг общественного питания и осуществления адресной доставки и заказов на вынос;

- размещение посетителей в заведениях общественного питания на расстоянии 1,5 метра, чем места для сидения за соседними столиками, а также более четырех человек за столом, без учета детей в возрасте до 18 лет;

- деятельность объектов хозяйствования, обслуживающих посетителей, в которых нанесена маркировка для пребывания в очереди с соблюдением дистанции между клиентами не менее 1,5 метра;

- деятельность учреждений, оказывающих деятельность по размещению, кроме гостиниц, учреждений и организаций, которые предоставляют социальные услуги;

- реабилитационных учреждений, предоставляющих услуги для лиц с инвалидностью и санитарно-курортных учреждений;

- посещение учебных заведений соискателями образования группами в количестве более 20 человек, кроме учреждений дошкольного, общего, среднего, внешкольного специализированного художественного образования;

- посещение дошкольного, общего, среднего, внешкольного специализированного художественного и спортивного образования в случае, когда на самоизоляции более 50% соискателей образования и персонала учебных заведений;

- проведение учреждениями здравоохранения плановых мероприятий по госпитализации, кроме ургентных состояний, а также остальные плановые госпитализации, которые разрешаются и остаются на территории Украины, отсрочка которых невозможна по показателям здоровья;

- деятельность спортзалов, фитнес-центров, которые не обеспечивают возможность ограничить количество посетителей в зале из расчета 1 человек на 20м2 помещения.

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