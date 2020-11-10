Станет ягненком на заклание: Фьюри обрисовал, как Усик будет выглядеть в боях с топовыми тяжеловесами

10 ноября, 2020, 14:44

Чемпион мира WBC Тайсон Фьюри заявил, что Александр Усик не создаст проблем ни одному из лидеров супертяжелого дивизиона

Об этом сообщает talkSPORT .

По словам чемпиона мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета) Тайсона Фьюри, сейчас супертяжелый вес изменился и из-за габаритов большинства лидеров дивизиона, Александр Усик не будет иметь шансов на успех в поединках с ними.

"Супертяжеловесы уже не такие, какими были раньше. Чисора, вероятно, самый маленький из нас. Когда Усик встретится с большим тяжеловесом с хорошим ударом, он станет ягненком на заклание. Хэвивейт и крузервейт разделены не просто так. Я понимаю, что все успешные боксеры первой тяжелой хотят подняться в супертяжелый вес, чтобы добраться до больших денег. Они все хотят кусок пирога, но весовые категории придуманы не зря ", - убежден Фьюри.

По словам британца, по итогам второго боя Александра Усика в супертяжелом весе против Дерека Чисоры, в котором украинец победил по очкам, можно констатировать, что он не оправдал ожиданий.

"Ни один из топ-15 тяжеловесов пока не волнуется по поводу Александра Усика. Ни у кого из нас не трясутся поджилки. Все думают: "А разговоров сколько было ", - заверил Фьюри.

Напомним, в ночь на 1 ноября Александр Усик победил по очкам Дерека Чисору в своем втором поединке в супертяжелом весе.

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