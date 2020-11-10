Зеленскому передали на подпись закон о штрафах за неношение маски
Об этом говорится на сайте парламента.
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал Закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни" о наложении штрафов за неношение масок в общественных зданиях.
Теперь закон передан на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому 10 ноября.
Согласно тексту закона нахождение в общественных местах и общественном транспорте во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, которые закрывают рот и нос, будет караться штрафом от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан (от 170 до 255 грн).
- Напомним, Верховная Рада приняла проект закона №3891, который устанавливает административную ответственность за неношение маски в общественных местах.
- Министр юстиции Денис Малюська заверил, что украинцев не будут штрафовать за пребывание без масок на улице.
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