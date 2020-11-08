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Espreso.tvОбществоМалюська объяснил, каким образом украинцев будут штрафовать за отсутствие масок

Малюська объяснил, каким образом украинцев будут штрафовать за отсутствие масок


фото: Укрінформ
Министр юстиции Денис Малюська заверил, что украинцев не будут штрафовать за пребывание без масок на улице

Об этом сообщает Министерство юстиции в facebook.

По его словам, штрафы от 17 до 34 тыс. гривен за нарушение любых правил карантина были несправедливыми, поскольку не все нарушители могли их оплатить. Чтобы урегулировать эти вопросы, 6 ноября Верховная Рада установила штрафы за отсутствие маски в общественных местах и транспорте в размере от 170 до 255 грн.

"При этом применение такого штрафа будет быстрым: его будет накладывать полицейский, представитель санитарно-эпидемиологической службы или органов местного самоуправления сразу же на месте. Замечу, что такие штрафы не будут применяться к несовершеннолетним, а также за не ношение маски на улице", - сказал Малюська.

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