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Espreso.tvЭкономикаРада приняла за основу и в целом проект закона о штрафах за не ношение масок

Рада приняла за основу и в целом проект закона о штрафах за не ношение масок

Верховная Рада приняла за основу и в целом проект закона №3891, который устанавливает административную ответственность за не ношение маски в общественных местах

Принятие проекта закона за основу и в целом с необходимыми технико-юридическими правками поддержали 262 народных депутата, передает Еспресо.TV .

Согласно тексту проекта закона, пребывание в общественных местах и общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, как закривают рот и нос, будет караться штрафом от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан (от 170 до 255 грн).

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