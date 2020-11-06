Рада приняла за основу и в целом проект закона о штрафах за не ношение масок
6 ноября, 2020, 11:53
Верховная Рада приняла за основу и в целом проект закона №3891, который устанавливает административную ответственность за не ношение маски в общественных местах
Принятие проекта закона за основу и в целом с необходимыми технико-юридическими правками поддержали 262 народных депутата, передает Еспресо.TV .
Согласно тексту проекта закона, пребывание в общественных местах и общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, как закривают рот и нос, будет караться штрафом от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан (от 170 до 255 грн).
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